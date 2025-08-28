Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak, teknik direktör adayları kim?

Siyah-beyazlı kulüp, teknik direktörlük görevini yürüten Ole Gunnar Solskjær ile anlaşmanın sona erdiğini açıkladı. Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak? İşte adaylar...

BEŞİKTAŞ'IN YENİ HOCASI KİM OLACAK?

Beşiktaş Kulübü, yazılı açıklama yaptı.B

eşiktaş'ın açıklaması şu şekilde: "Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir. Başkanımız Serdal Adalı toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer'e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız"

Yeni teknik direktörün kim olacağı açıklanmadı. Teknik direktör koltuğu için Sergen Yalçın ve bazı yabancı teknik direktörlerin ismi geçiyor.