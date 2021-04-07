Beşiktaş Esports CombatRy'yi Valorant kadrosuna dahil etti

Beşiktaş Esports (bjkesports) Valorant kadrosuna güç kattı!

Hatırlayacağınız üzere Beşiktaş Esports Valorant sahnesine ilk olarak 5NOOBS kadrosunu bünyesine katarak girmişti. İlerleyen süreçlerde takıma katılan Nisay'ın Riot tarafından turnuvalardan men cezası alması sonucunda kadro ile yollarını ayırmıştı. Valorant esporuna uzun bir ara veren Beşiktaş Fındık Espor kadrosunu çatısı altına alarak Valorant sahnesine geri dönmüştü.

Bir türlü kadro istikrarını sağlayamayan Beşiktaş geçtiğimiz haftalarda takıma yeni bir koç ve bir yeni oyuncu katmıştı. Beşiktaş yakın zamanda koç rolünde Bedirhan 'Raavas' Avcı ve yeni bir oyuncu olarak Serhat 'Lauzen' Koca ile anlaşma sağlamıştı. Beşiktaş ekibinden Valorant kadrosu için yeni bir oyuncuyla anlaşıldığı haberi geldi. Beşiktaş Esports Valorant kadrosuna katıldı. CombatRy artık Valorant sahnesinde Beşiktaş formasıyla mücadele edecek.

CombatRy'nin takıma katılma haberi Beşiktaş'ın yapılan paylaşımla duyuruldu. Yapılan paylaşımda oyuncuya bir hoş geldin mesajı yayınlandı. Beşiktaş ekibi kadrolarını CombatRy ile güçlendirdiklerini belirtti.

CombatRy daha önce Elektronik Denetleme Sistemi ve fastPay Wildcats gibi takmlarda boy göstermişti. CombatRy'nin katılmasıyla birlikte Beşiktaş Esports Valorant kadrosunda şu anda 7 oyuncu bulunuyor.

Beşiktaş Valorant takımı son olark katıldığı VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye turnuvası son 16 turunda OtherSide Esports takımına karşı 2-0 kaybederek turnuvaya veda etmişti.

Güncel Beşiktaş Esports Valorant Kadrosu

Tevfik 'iHorrible' Metin

Anıl 'Noffe' Turcan

Enes 'm4rco' Karaca

Serhat 'Lauzen' Koca

Arif 'daNN' Gümüş

Furkan 'MrFaliN' Yeğen

Cenk 'CombatRy' Erşahin

Bedirhan 'Raavas' Avcı (KOÇ)

Kaynak: Playerbros