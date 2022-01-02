Beşiktaş Esports 2022 VFŞL Takımını Duyurdu!

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Esporgazetesi) -

Vfşl takımlarından Beşiktaş Esports, 2022 yılında mücadele edecek yeni LoL kadrosunu duyurdu.

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fastPay Wildcats Akademi takımından Lot'u transfer eden BJK, 5 Ronin ile TBF 2021'e çıkan BroCColi'yi takıma kattı. Galakticos'un nişancısı Jeyrus'u da takıma katan BJK, Latin Amerika ligi LLA takımlarından Furious Gaming'in destek oyuncusu Motive'i takım bünyesine kattı. MGX'in kontratını 2022'ye kadar uzatan Beşiktaş, yeni kadrosunu Twitter üzerinden duyurdu.

İlk şampiyonluğunu KMF 2015'te yaşayan Beşiktaş, son şampiyonluğunu Yükselme Ligi 2018 yaz mevsiminde yaşadı. 2021 yaz mevsiminde playoff maçlarına kalan takım, yarı finalde Galatasaray Espor'a 3-1 yenilerek kupaya veda etti.

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