Beşiğinde uykuya dalan Azra bebek bir daha uyanamadı
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Beşiğinde uykuya dalan Azra bebek bir daha uyanamadı

Beşiğinde uykuya dalan Azra bebek bir daha uyanamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te, uyuması için beşiğine bırakılan 7 aylık Azra bebek, bir daha uyanamadı.

Gaziantep'te, uyuması için beşiğine bırakılan 7 aylık Azra bebek, bir daha uyanamadı.

Olay, Yavuzeli ilçesine bağlı Elmacık Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Arslan, 7 aylık bebeği Azra'yı, dün akşam uyuması için beşiğine yatırdı. Bir süre sonra bebeğinin karnını doyurmak için beşiğin yanına gelen anne, kızının nefes almadığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede Ömer ve Fatma Arslan çiftinin evine gelen ekipler yaptıkları muayenede minik Azra'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlatırken, neden hayatını kaybettiğinin belirlenmesi için bebek, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Küçük Azra burada yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilerek aile mezarlığına defnedildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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