Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali Başlıyor

15 Eylül Çarşamba gününden itibaren Şehitler Caddesi ve Tabduk Emre Caddesi üzerinde birçok stantında açılacağı panayırla başlayacak olan etkinliklerin düzenleneceği festival 26 Eylül'e kadar sürecek. 5 gün sürecek halk konserleriyle renklenecek festivalde 22 Eylül Çarşamba günü saat 21.00'de Ankaralı Ayşe Dinçer, 23 Eylül Perşembe günü saat 21.00'de Ece Mumay, 24 Eylül Cuma günü saat:21.00'de Gece Yolcuları, 25 Eylül Cumartesi saat:21.00'de Bilal Sonses ve 26 Eylül Pazar günü ise saat 21.00'de Rafet El Roman sahne alacak. Kula Belediyesi organizasyonla ilgili tedbirleri alırken, tüm vatandaşların etkinliğe davetli olduğu kaydedildi.

Yöresel Tatlar, Alışveriş Stantları Kulalılarla Buluşuyor

Manisa'nın Kula İlçesinde yapılacak Festivali'nde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen panayır esnafıyla ülkenin çeşitli kültürel renkleri yer alacak. Künefe, içli köfte, gözleme gibi farklı yörelere ait yöresel lezzetleri tatma imkanının bulunduğu festivalde lezzet cümbüşü yaşanacak.

Kula halkı ve gelen misafirler aynı zamanda tuhafiye, giyim, el sanatları ve hediyelik eşya gibi stantlarla alışveriş çeşitliliğini tek noktada ulaşabilecek.

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