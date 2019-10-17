Son Dakika: Beşar Esed'den Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye'nin operasyonuna yanıt vereceğiz

17.10.2019 16:49

TSK'nın sınır güvenliğini sağlamak ve terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken Suriye'den bir skandal açıklama geldi. Operasyondan rahatsız olan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, "Topraklarımızın herhangi bir noktasında gerçekleşen Türkiye'nin harekatına Suriye, bütün meşru imkanlarıyla yanıt verecektir." dedi.

"TÜRKİYE'YE KARŞILIK VERECEĞİZ"

Reuters'ın aktardığı bilgiye göre Suriye resmi medyası, Devlet Başkanı Beşar Esed'ın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamasını duyurdu. Barış Pınarı için 'apaçık saldırganlık' diyen Esed, "Suriye'nin herhangi bir noktasında gerçekleşen Türkiye'nin operasyonuna kesinlikle yanıt vereceğiz" vurgusu yaptı.

OPERASYON SURİYE'YE RAHATSIZ ETTİ

Suriye Arap Haber Ajansı SANA da Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı resmi kaynağına dayanarak "Türkiye'nin Suriye topraklarına yönelik saldırganlığı, Erdoğan rejiminin yayılmacı hırsları ve geçmiş zaman evhamlarının bir sonucu olup Ankara'ya Astana süreci çerçevesindeki garantör konumunu kaybettirdi, tüm Suriyeliler bu saldırıya karşı koymak için birleşti" açıklamasına yer verdi.