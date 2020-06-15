Berrak Tüzünataç sevgilisinden ayrıldı Berrak Tüzünataç, uzun süre birlikte olduğu meslektaşı Birkan Sokullu'nun ardından iş insanı Berk Suyabatmaz'la flört etmeye başlamıştı.

Kısa bir süre sonra da flört aşka dönüşmüştü. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, 8 ay aşk yaşayan çift ayrıldı. Tüzünataç, ayrılığın ardından Bodrum'a geçmiş. Burada yakın arkadaşlarıyla buluşan Tüzünataç, bir süre Bodrum'da tatil yapıp kafa dinledikten sonra İstanbul'a dönecek.Çift, pandemi döneminin ardından soluklanmak için Çeşme'ye gitmişti. 8 aydır birlikte olan ikili, Çeşme tatilinde konuşup yollarını dostça ayırmaya karar vermiş.& ;& ;















