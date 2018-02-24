Berrak Tüzünataç-Birkan Sokullu Çiftine Komşudan Tepki: Yeter Artık

Berrak Tüzünataç, önceki gece aralarında sevgilisi Birkan Sokullu ile oyuncu Burak Yamantürk'ün de olduğu bir grup sanatçı arkadaşıyla Arnavutköy'deydi.

ÜST KATTAKİ KOMŞU İSYAN ETTİ

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; bir kafede gece 03.00'e kadar süren kahkaha dolu sohbet mekânın üst katındaki komşunun isyanıyla sona erdi.

"YETER ARTIK, KESİN SESİNİZİ"

Gürültüden şikayet ederek balkona çıkan apartman sakini kadın, "Yeter artık, kesin sesinizi. Çeneniz durmadı" diye bağırdı. Gürültüden rahatsız olan komşunun ani çıkışıyla neye uğradıklarını şaşıran Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu, 5 dakika sonra kafeden ayrıldı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR

Komşunun tepkisi üzerine muhabbeti bitiren çift, gazetecilerin, "Komşunun bağırmasına ne diyorsunuz?" sorularına cevap vermedi.