Berrak Tüzünataç-Birkan Sokullu Çiftine Komşudan Tepki: Yeter Artık
Berrak Tüzünataç-Birkan Sokullu çifti, arkadaşlarıyla gittikleri Arnavutköy'deki kafenin üst katındaki komşunun bağırması üzerine sohbeti yarıda kesip mekanı terk ettiler.
Berrak Tüzünataç, önceki gece aralarında sevgilisi Birkan Sokullu ile oyuncu Burak Yamantürk'ün de olduğu bir grup sanatçı arkadaşıyla Arnavutköy'deydi.
ÜST KATTAKİ KOMŞU İSYAN ETTİ
HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; bir kafede gece 03.00'e kadar süren kahkaha dolu sohbet mekânın üst katındaki komşunun isyanıyla sona erdi.
"YETER ARTIK, KESİN SESİNİZİ"
Gürültüden şikayet ederek balkona çıkan apartman sakini kadın, "Yeter artık, kesin sesinizi. Çeneniz durmadı" diye bağırdı. Gürültüden rahatsız olan komşunun ani çıkışıyla neye uğradıklarını şaşıran Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu, 5 dakika sonra kafeden ayrıldı.
SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR
Komşunun tepkisi üzerine muhabbeti bitiren çift, gazetecilerin, "Komşunun bağırmasına ne diyorsunuz?" sorularına cevap vermedi.
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Oturduğum yerde bir parti ilçe başkanının metresi var. Çocuğa anası bakıyor, kadın gece 2-3 arabada gümbür gümbür müzikle geliyor. Bir süre arabada oturup yüksek sesle müzik dinlemeye devam ediyor hatun. Gece geç gelip arabasını seninkinin önüne sıfır tampon park ediyor. Böyle araba mı park edilir dedim bir gün, çekmiyorum arabamı ne yapacaksın dedi. Kadın karakoldakileri bile ayarlamış adamın kartını göstererek. Benden 10 cm uzun, resmen korkuyorum kadından. Hiç bir yerde huzur yok artık.Cevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır
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Bzi evi aldığımızda hiç mekan yoktu etrafta. 10 yılda kanser gibi tüm ara sokaklara yayıldı. Bir gün anneme ya bir otomatik alıp etraftaki tüm mekanları tarayacağım ya da taşınalım dedim. Gece uyuyamadığım için sabah işe çok zor kalkıyordum. Taşındık ama çok beddua ettim hepsine.Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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böyle bir yere ruhsat verilirmi arkadaş ha verdi mekan sahibi nerede 3 e kadar açık olurmuCevap Yaz 27 2 Yayından KaldırOLUYOR: Bu ülkede her şey olur. Baş edemezsin. Ben evimi sattım kurtulmak için.10 Yayından Kaldır
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tepkin yanlış yere vatandaş, kafenin sahibi nerde o saate, evinde uykudamı, yoksa umurunda değilmi gürültü falan. . . mahalleli duyarsız olursa daha çok yaşanır bunlarCevap Yaz 23 Yayından Kaldır