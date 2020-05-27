Berna Laçin: Trollerden korkacak halimiz yok ama bir sürü sapık türedi Tiyatro sanatçısı Berna Laçin, sosyal medya üzerinden ölüm ve tecavüz tehditleri alan gazeteci Nevşin Mengü ve siyasetçi Canan Kaftancıoğlu gibi kadınlar arasında yer alıyor.

Tiyatro sanatçısı Berna Laçin, sosyal medya üzerinden ölüm ve tecavüz tehditleri alan gazeteci Nevşin Mengü ve siyasetçi Canan Kaftancıoğlu gibi kadınlar arasında yer alıyor. Twitter üzerindeki paylaşımları nedeniyle iktidara yakın çevrelerin eleştirilerinin hedefi olan Laçin, Mirgün Cabas'ın sorularını yanıtladı. Kaynak: DailyMotion.com