Berna Laçin'in kızı Ada'nın son halini görenler gözlerine inanamadı
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Berna Laçin'in kızı Ada'nın son halini görenler gözlerine inanamadı

Berna Laçin'in kızı Ada'nın son halini görenler gözlerine inanamadı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sosyal medyada yaptığı çıkışlarla dikkat çeken ünlü oyuncu Berna Laçin'in kızı Ada büyüdü. 23 Nisan'da 19 yaşına giren Ada Eşiz'in son görüntüsü herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu ve sunucu Berna Laçin, 1996 yılında çocukluk aşkı iş insanı Tolga Eşiz ile evlendi.

Bu evlilikten Ada isminde bir kızı olan Berna Laçin'in kızı 19 yaşında çok başarılı bir genç kız oldu.

Instagram hesabından kitap tavsiyelerinde bulunan Ada, pek çok ünlü ismin çocuğunun aksine gözlerden uzak kalarak, eğitimine devam ediyor. İşte Berna Laçin'in kızı Ada'nın son hali...

Berna Laçin'in kızı Ada'nın son halini görenler gözlerine inanamadı
Berna Laçin'in kızı Ada'nın son halini görenler gözlerine inanamadı
Berna Laçin'in kızı Ada'nın son halini görenler gözlerine inanamadı
Berna Laçin'in kızı Ada'nın son halini görenler gözlerine inanamadı
Berna Laçin'in kızı Ada'nın son halini görenler gözlerine inanamadı

Kaynak: Snob Magazin

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