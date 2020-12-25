Berkay: Soğukkanlı olmasaydım farklı boyuta giderdi
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Berkay: Soğukkanlı olmasaydım farklı boyuta giderdi

25.12.2020 08:37 | Son Güncelleme: 25.12.2020 08:41
Berkay: Soğukkanlı olmasaydım farklı boyuta giderdi

Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e "Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın" dediği iddiası üzerine ikili geçen yıl kavga etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı.

Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e "Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın" dediği iddiası üzerine ikili geçen yıl kavga etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı. Yaşanılan olayda soğukkanlı davrandığını söyleyen Berkay, "Bu olay yaşandığında benim arkam dönüktü. Ben biriyle karşı karşıya bir olay yaşamadım. Kavga etmedim. Bunu mahkemede de söyledim. O an öfkelenseydim belki de çok daha pişman olacağım şeyler yaşayabilirdim" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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