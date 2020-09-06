Berkay, Kuşadası'nda konser verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Berkay, Kuşadası'nda konser verdi

23. Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında şarkıcı Berkay, konser verdi.

06.09.2020 01:56 | Son Güncelleme: 06.09.2020 02:01

23. Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında şarkıcı Berkay, konser verdi.

Berkay, Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser alanını dolduran izleyiciler de şarkılara eşlik etti.

Programında sonunda Berkay'a plaket veren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Altın Güvercin'in pandemi koşullarında düzenlendiğini belirterek gerekli tedbirlere özen gösterildiğini ifade etti.

Kuşadası'nın bir turizm kenti olduğunu vurgulayan Günel, "Kuşadası tarım endüstrisine sahip ya da sanayi endüstrisine sahip bir kent değil. Sanayi kentinde ürettiğin şey sanayidir, onu pazarlarsın. Tarım endüstrisine sahip bir kentte de toprağını ekip biçmek, ürününü almak ve satmak zorundasındır. Bir turizm kentinde de kültür-sanat, güneş, kum pazarlarsın." ifadelerini kullandı.

Berkay, Kuşadası'nda konser verdi

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Yaşar Güler Faik Öztrak Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Sibel Can Erol Evgin Demet Şener
Spor Eddie Newton Lionel Messi Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mauricio Lemos
Daha Fazla Kaza Göztepe Sakarya Otomobil
Şu an buradasınız: Berkay, Kuşadası'nda konser verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 02:01:33. #1.14#
title