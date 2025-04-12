Berk Çetin neden gözaltına alındı, Danla Bilic'e şiddet uyguladı mı? Berk Çetin Danla Bilic sevgili mi, Berk Çetin kim?

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Eyüpsultan'da eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darbedildi. Denizli'de yakalanan Berk Çetin, ifadesinde, hakkında sürekli asılsız şikayetlerde bulunulduğunu söyledi. Berk Çetin neden gözaltına alındı, Danla Bilic'e şiddet uyguladı mı? Berk Çetin Danla Bilic sevgili mi, Berk Çetin kim?

BERK ÇETİN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Danla Bilic'in şikayetçi olması üzerineBerk Çetin gözaltına alındı. Berk Çetin ifadesinde Danla Bilic'in 'sadece omzuna dokunduğunu' iddia etti. Ekol TV'de Oylum Talu'nun konuğu olan avukat Çağla Gül Bulut ise Berk Çetin için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bu sırada kendisine hakaret edildiğini belirten şüpheli, ani bir sinirle müştekinin omzunu ittiğini, müştekinin yere düşmediğini ancak birkaç adım geri gittiğini ifade etti.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre Danla Bilic, Berk Çetin tarafından daha önce çoğu kez darp edildiğini söyledi.

Berk Çetin'in daha önce evine silahla girdiğini söyleyen Bilic, "Berk, bana daha önceleri birçok defa darp uyguladı, bir defasında ikametime silah ile girdi. Ben bu konularla alakalı savcılık makamında şikayette bulunmuştum" dedi.

Danla Bilic'in ifadeleri şöyle:

"11 Nisan günü saat 15:30 sıralarında Göktürk'teki bir spor kulübüne gittim. Kafeterya kısmında oturduğum esnada Berk bir anda yanıma geldi. Ben Berk'i yanımda görünce bir sorun yaşanmaması için eşyalarımı toplayıp uzaklaşmak istedim.

Berk'e 'Ben gideceğim' dedim. Berk bana 'Neden gidiyorsun?' dedi. Bende kendisine daha önce beni aynı yerde yumruk atarak darp ettiği için 'Belki yumruk atarsın' şeklinde söylemde bulundum. Benim bu söylemimin hemen akabinde Berk benim kafama yumruklar atarak beni darbetti. Ben ayağa kalktım ve uzaklaşmaya çalışırken benim önüme geçip benim çeneme tekrardan yumruk attı."