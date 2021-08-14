Bergen'i canlandıracak oyuncu belli oldu
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Bergen'i canlandıracak oyuncu belli oldu

Bergen'i canlandıracak oyuncu belli oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bergen'in hayatının anlatılacağı filmde Bergen'i canlandıracak olan oyuncu belli oldu. Bergen'in ailesi bu duruma ne tepki verdi? İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya, salgın nedeniyle çekimlerine başlanamayan "Bergen" filminden ayrıldığını açıklamıştı.

Bergen'in hayatının anlatılacağı filmde Bergen'i canlandıracak olan oyuncu belli oldu.

Son olarak Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah, Bergen'i canlandıracak.

1989'da kocası Halis Serbes tarafından öldürülen Bergen'in hayatını konu alan filmin hazırlığı 3 yıldır devam ediyor. Çeşitli sebeplerden dolayı 4 kez ertelenen filmin çekimlerine 20 Eylül 2021'de başlanacak.

Bergen'in ailesi de "Filmi sabırsızlıkla bekliyoruz. Senaryoyu okuduk, her şeyi onayladık" dedi.

Bergen'i canlandıracak oyuncu belli oldu
Bergen'i canlandıracak oyuncu belli oldu
Bergen'i canlandıracak oyuncu belli oldu

Kaynak: Snob Magazin

Bergen filminin yeni başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah oldu
Bergen filminin yeni başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah oldu
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