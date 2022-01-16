Bergama Demirciler ve Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ala güven tazeledi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama Demirciler ve Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Özcan Ala göreve yeniden seçildi.

Bir düğün salonunda yapılan oda seçiminde Divan Başkanlığını İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkan Vekili İbrahim Bayram yaptı.

Seçiminde Mevcut başkan Özcan Ala ile Caner Erbilek ve Önder Aslan'ın listeleri yarıştı.

Yapılan oylamada, Özcan Ala 482 oy ile yeniden başkan seçilerek güven tazelerken, diğer adaylar Caner Erbilek 80, Önder Aslan ise 55 oy aldı.

Ala'nın üçüncü kez başkan seçildiği kongrede yönetim kurulunda Talat Aslan, Ceyhan Uğurluer, Özkan Donat, Orhan Gökçay, Sinan Atik ve Nevzat Bayar, denetleme kurulunda ise Özgür Tüysüzoğlu, İsmail Hakkı Küçükler ve Ersin Erenler görev yapacak.

Seçimin ardından ticarette 25 yılını dolduran esnaflara plaket verildi.