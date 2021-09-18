Bergama'da 'Dünya Temizlik Günü' kapsamında çöp toplama etkinliği düzenlendi - Haberler
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Bergama'da "Dünya Temizlik Günü" kapsamında çöp toplama etkinliği düzenlendi

AA / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel
Bergama'da

Bergama Belediyesi Dünya Çevre Temizlik Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla çöp toplama etkinliği düzenledi.

Bergama Belediyesi Dünya Çevre Temizlik Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla çöp toplama etkinliği düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Belediye Başkan Yardımcıları Aşkın Uyar, Cüneyt Umutlu ile kurum müdürleri öğrencilerle birlikte cadde ve kaldırımlardaki çöpleri topladı.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar, daha temiz bir Bergama için belediye olarak görevlerini yaptıklarını söyledi.

Kent sakinlerinden çevre temizliği noktasında duyarlı olmasını istediklerini belirten Uyar, şöyle konuştu:

"Hemşerilerimizden cadde ve sokaklara gelişigüzel atılan izmarit ve evsel atıklar konusunda dikkatli olmalarını istiyoruz. Elbirliği ile 7'den 70'e ilkler şehri Bergama'mıza yakışan temiz cadde ve sokakları oluşturabiliriz. Lütfen yere çöp atmayalım. Atanları uyaralım."

AA / Mehmet Ezgin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bergama'da 'Dünya Temizlik Günü' kapsamında çöp toplama etkinliği düzenlendi - Haberler
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