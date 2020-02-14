Bergama'da 4 kişinin öldüğü kazaya neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı (2)

14.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:44

KAZADA ÖLEN DİĞER 2 İŞÇİ DE TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Bergama ilçesinde, özel bir şirkete ait altın madeninde çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile karşı yönden gelen TIR'ın çarpışması sonucu 4 kişinin öldüğü 8 kişinin de yaralandığı kazada yaşamını yitiren İsmail Ökemen (63) ile aynı zamanda vardiya amiri olan, maden mühendisi Emre Parmaksız'ın (33) cenazeleri gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

Kaynak: DHA

Kazada yaşamını yitiren evli, 2 çocuk babası İsmail Ökemen'in bugün ikindide yakınları tarafından Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Morgu'ndan alınan cenazesi ilk olarak Bergama, İnkilap Mahalllesi Körpe Çıkmazı Sokak'taki evinin önüne getirildi. Emekli kamyon şoförü olan ve 20 gündür altın madenine hizmet veren bir taşeron firmaya bağlı olarak çalıştığı öğrenilen Ökemen'in cenazesi evinin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada Ökemen'in eşi Şengül Ökemen ve çocukları Aydın Ökemen ve Nazife Albayrak ile diğer yakınlarından helallik alındı. Ardından Ökemen'in cenazesi doğum yeri olan komşu Kınık ilçesindeki Osmaniye Mahallesi Camii'ne götürüldü. Cami avlusundaki törene, AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Ökemen'in çalıştığı altın madeninin işletme müdürü Salih Güzel ve maden çalışanları, AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Mehmet Şimşek, AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet ve Ökemen'in yakınları katıldı. Cuma'nın ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ökemen'in tabutu bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Ökemen'in cenazesi Kınık Şehir Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.40 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞTUAynı kazada yaşamını yitiren maden mühendisi Arslan Emre Parmaksız için de bugün Cuma namazı sonrası Bergama Yeni Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Parmaksız'ın annesi Ayşe Parmaksız, babası Hanifi Parmaksız, kayınpederi Ali Çetinkaya, AK Partili Begrama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, Bergama eski Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Parmaksız'ın mesai arkadaşları, yakınları ve sevenleri katıldı. Parmaksız'ın sinir krizi geçiren eşi Nagihan Çetinkaya Parmaksız ve 40 günlük kızı Ayşe Naz Parmaksız ise cenazeye getirilmedi. Kılınan namazın ardından Parmaksız'ın cenazesi Bergama Şehir Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.TABURCU EDİLDİLERÖte yandan aynı kazada yaralanan Erkan Aktürk, Erkan Yıldız ve Gürcistan uyruklu Joni Samkharadze Bergama Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer yaralılardan Gürcistan uyruklu Simon Samkharadze Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yahya Kartal ise İzmir'deki özel bir hastaneye sevk edildi.Cevdet ŞEN/ KINIK - Oben ULU/ BERGAMA (İzmir),