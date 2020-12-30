Bergama Belediyesinden esnafa kira müjdesi
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Bergama Belediyesinden esnafa kira müjdesi

30.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:46
Bergama Belediyesinden esnafa kira müjdesi

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren esnafın kiralarında, 2020 Nisan ayından itibaren yüzde 10 indirim yapıldığını, 2021 yılı içerisinde de artış yapmama kararı aldıklarını bildirdi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren esnafın kiralarında, 2020 Nisan ayından itibaren yüzde 10 indirim yapıldığını, 2021 yılı içerisinde de artış yapmama kararı aldıklarını bildirdi.

Hakan Koştu, yaptığı yazılı açıklamada, salgın sürecinde en çok etkilenen kesimin esnaf olduğunu kaydetti.

Kiracıları olan esnafın mağduriyetini hafifletmek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelgesi kapsamında kira tutarlarını yeniden değerlendirip indirim kararı aldıkların belirten Koştu, şöyle dedi:

"Kiracı esnafımıza destek olmak amacıyla belediyemiz ile kira sözleşmesi devam eden iş yeri kiracılarımızın 2020 yılı kira bedellerinde 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yüzde 10 tutarında kira indirimi yapılmasını ve aynı indirim kapsamında 2021 yılı aylık kira tutarlarının kira sözleşme hükümlerince arttırılmayarak 2020 yılı kira bedeli üzerinden uygulanmasına karar verdik. Ayrıca koronavirüs nedeniyle faaliyetleri durdurulan işletmelerden faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedellerinin tahsil edilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılmasını da kararlaştırdık."

Koştu, salgın nedeniyle belediye gelirlerindeki azalmaya rağmen 2021'i yatırım yılı olarak gördüklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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