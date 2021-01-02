Berfu Yenenler: Do¨rt kişi olmak için sabırsızlanıyoruz

Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Berfu Yenenler, belirginleşen karnı ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Berfu Yenenler, belirginleşen karnı ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

6 aylık hamile olan ve oğluna 'Mete' adını vermeye hazırlanan Yenenler, paylaşımına "2021 Do¨rt kişi olmak için sabırsızlanıyoruz" mesajını not düştü. Berfu Yenenler ile Eser Yenenler'in fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.

Berfu Yenenler geçtiğimiz günlerde yine hamilelik pozlarını Instagram'da yayınlamıştı.

25 yaşındaki Yenenler karnı burnunda pozuna, "Göbüş güncellemesi... 26+1 Mete emmisiyle karşınızdayız. Zaman ne çabuk geçiyor inanamıyorum. Sanki daha yeni Kuzey'e hamileydim ve şimdi Mete'nin doğumuna gün saymaya başlayacağım neredeyse, çok heyecanlı" notunu düşmüştü.

Kaynak: Hürriyet