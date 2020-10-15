Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu'dan sürpriz karar!
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Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu'dan sürpriz karar!

15.10.2020 07:45 | Son Güncelleme: 15.10.2020 07:49
Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu'dan sürpriz karar!

Daha önce katıldığı TV programlarında şarkılar söyleyen Saat, bu kez eşiyle birlikte albümde yer alacak bir parçada düet yapacak.

Daha önce katıldığı TV programlarında şarkılar söyleyen Saat, bu kez eşiyle birlikte albümde yer alacak bir parçada düet yapacak. Beren Saat daha önce verdiği bir röportajda, pandemi döneminde eşiyle birlikte kayıtlar yaptıklarını söylemişti. İkilinin düet yapacağı şarkıyı da bu kayıtlar arasından seçeceği iddia edildi.

Kaynak: Hürriyet

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