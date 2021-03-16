Beren Saat, Nebahat Çehre'nin doğum günün kutladı: Sen Bihter Ziyagil'sin aptallık etme
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Beren Saat, Nebahat Çehre'nin doğum günün kutladı: Sen Bihter Ziyagil'sin aptallık etme

16.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:54
Beren Saat, Nebahat Çehre'nin doğum günün kutladı: Sen Bihter Ziyagil'sin aptallık etme

Oyuncu Nebahat Çehre, 15 Mart 1945'de doğdu.

Oyuncu Nebahat Çehre, 15 Mart 1945'de doğdu. Ünlü oyuncu, dün 77 yaşına girdi. Beren Saat de 'Aşk-ı Memnu' dizisinde birlikte rol aldığı Çehre'nin doğum gününü, sosyal medya üzerinden kutladı.

Sosyal medya hesabından Nebahat Çehre'nin yeni yaşını kutlayan Beren Saat, paylaşımına 'Aşk-ı Memnu'nun efsaneleşmiş replikleri; "Hiç yaşamamış olmayı dilerdim bu seneyi" ve "Sen Bihter Ziyagil'sin aptallık etme"yi de eklemeyi ihmal etmedi.

Kaynak: Hürriyet

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