Benim Hayatım nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapılıyor? Benim Hayatım çekimleri nerede?
Ekranların yeni dizisi Benim Hayatım nerede çekiliyor merak edildi. Star TV'nin yeni dizisi Benim Hayatım hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Benim Hayatım dizisi çekimleri nerede yapılıyor? Benim Hayatım çekimleri nerede? İşte tüm bilgiler...
İSTANBUL (Haberler.com) - Nerede çekildiği merak edilen dizilerin başında Star TV'nin yeni dizisi Benim Hayatım geliyor. Peki, Benim Hayatım nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapılıyor? Benim Hayatım çekimleri nerede? Ayrıntılar haberimizde...
Benim Hayatım dizisi çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Dizi İstanbul'un çeşitli semtlerinde ve ilçelerinde çekilmektedir.
Yapımcılığını BVB Yapım'ın (Bahadır Özdener) üstlendiği "Benim Hayatım"ın merak uyandıran ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak'ın yer aldığı "Benim Hayatım", hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan bir kızın hikayesini anlatacak.
Nilsu Berfin Aktaş : Hayat
Genco Özak : Ali
Savaş Özdemir : Ökkeş
Uğur Çavuşoğlu : Yılmaz
Nilüfer Açıkalın : Şaheste
Esra Ronabar : Handan
Ali Burak Ceylan : Ufuk
Aleyna Solaker : Yasemin
Öykü Çelik : Meral
Zeynep Kumral : Zehra
Önder Açıkbaş : Vedat
Koray Şahinbaş : Yadigar
Pelin Uluksar : Ahu
Hira Koyuncuoğlu : Pınar
Belgin Şimşek : Heves
Haberler.com - Gündem