Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Benim Adım Melek 46. yeni bölüm fragmanı izle!

Dram türündeki Benim Adım Melek dizisi Gaziantep'te çekilmektedir. Benim Adım Melek dizisinin yeni bölümü ne zaman başlayacak merak ediliyor. Peki Benim Adım Melek 46. bölüm ne zaman saat kaçta? Benim Adım Melek fragmanı izle! Benim Adım Melek son bölüm özeti!

Üs Yapım imzalı, ilk bölümü 25 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon'un birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi Benim Adım Melek 46. bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek son bölüm özeti!

BENİM ADIM MELEK 46. YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Benim Adım Melek Çarşamba akşamları saat 20:00'da TRT ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 46. yeni bölümü 30 Aralık Çarşamba günü ekranlara gelecek.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Karadağlar ve Defne, Zümrüt'ün yüzüğü getirmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşarlar…

Kadriye Hatice'nin haklı çıktığını söylemektedir. Kerem ve Emre, görüntüleri isteyen hoca karşısında ne yapacaktır?

Ömer, Zümrüt'ün sakladığı kayıp olan defterin peşine düşer. Melek, Defne'yi sakinleştirmeye çalışsa da Defne yerinde duramaz haldedir. Yüzüğün atılma sebebi olarak gördüğü Gülşad'la karşılaşan Defne ona hesap sorar.

Kenan ve Alpay'ın arası iyice gerilmeye başlamıştır. Kenan, Alpay'ın yaptıkları karşısında nasıl bir karar alır? Nefise aldığı hangi haber karşısında yıkılır?

Kerem, Sami'den kurtulduğunu düşünürken, Sami son bir hamle yapar. Bu hamle karşısında Kerem kendisini hiç ummadığı bir durumun içinde bulur.

Defne, Ömer'le ilişkilerini yeniden kurduğunu düşünürken hiç beklenmediği bir durumla karşı karşıya kalır.

Seyit Ali Antep'e döndüğünde Cumali'ye emanet ettiği, darmadağınık olan durumlar karşısında ne yapacaktır?

Benim Adım Melek her Çarşamba günü yeni bölümleri ile saat 20.00'de TRT1'de.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM (46. BÖLÜM) FRAGMANI İZLE...

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM ÖZETİ!

Defne, Ömer'in odasına girip kendisini ve geçmişini hatırlatmaya çalışmış, ancak tüm gayretine rağmen Ömer hiçbir şey hatırlayamamış ve şiddetle Defne'yi kolundan tutup odasından çıkarmıştı.

Bu olayın üzerine bütün aile çaresizlik içinde Ömer'in durumuna donup kalır. Cumali mahcup bir şekilde özür dilerken,Zümrüt öfkeyle söylenir. Defne ise gözyaşları içinde annesiyle beraber konaktan ayrılır.

Zümrüt bu durumu bahane ederek en başından bu yana onaylamadığı Ömer ve Defne'nin evliliğine engeller koymaya çalışacaktır.Zümrüt, Defne ile Ömer'in arasına nasıl bir engel koyacaktır?

Mithat, Sami ve adamlarından Kerem'i kurtarır ancak ikisi de hırpalanmıştır. Mithat meselenin ne olduğunu anlamazken, Kerem bahis maçlarında oynadığını açık etmek istemez.

Funda Melek'in Alpay'a hamile olduğunu söylemesine sinirlenir. Funda bu çocuğu doğurmak konusunda kararsızdır çünkü Alpay'ın nasıl bir baba olduğu ortadadır.

Ömer Defne'nin defterini bulur ve okumaya başlar. Antikacıları locaya yönlendirenin Kenan olduğunu öğrenen Halil bu durumu nasıl karşılayacaktır? Kenan, Vildan'a ulaşmaya çalışır. Oğlunun derdiyle uğraşan Vildan, Kenan'a nasıl karşılık verecektir? Emre'nin çektiği görüntüler karşısında kerem ne yapacaktır? Gülşad'ı Ömer'in yanında gören Defne durumu nasıl karşılayacaktır?

BENİM ADIM MELEK 45. BÖLÜM İZLE...