Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Benim Adım Melek 45. yeni bölüm fragmanı izle! Yeni bölümde neler olacak?

Dram türündeki Benim Adım Melek dizisi Gaziantep'te çekilmektedir. Benim Adım Melek dizisinin yeni bölümü ne zaman başlayacak merak ediliyor. Peki Benim Adım Melek 45. bölüm ne zaman saat kaçta? Benim Adım Melek fragmanı izle! Benim Adım Melek son bölüm özeti!

Üs Yapım imzalı, ilk bölümü 25 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon'un birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi Benim Adım Melek 45. bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek son bölüm özeti!

BENİM ADIM MELEK 45. YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Benim Adım Melek Çarşamba akşamları saat 20:00'da TRT ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 45. yeni bölümü 23 Aralık Çarşamba günü ekranlara gelecek.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Defne, Ömer'in odasına girip kendisini ve geçmişini hatırlatmaya çalışmış, ancak tüm gayretine rağmen Ömer hiçbir şey hatırlayamamış ve şiddetle Defne'yi kolundan tutup odasından çıkarmıştı.

Bu olayın üzerine bütün aile çaresizlik içinde Ömer'in durumuna donup kalır. Cumali mahcup bir şekilde özür dilerken,Zümrüt öfkeyle söylenir. Defne ise gözyaşları içinde annesiyle beraber konaktan ayrılır.

Zümrüt bu durumu bahane ederek en başından bu yana onaylamadığı Ömer ve Defne'nin evliliğine engeller koymaya çalışacaktır.Zümrüt, Defne ile Ömer'in arasına nasıl bir engel koyacaktır?

Mithat, Sami ve adamlarından Kerem'i kurtarır ancak ikisi de hırpalanmıştır. Mithat meselenin ne olduğunu anlamazken, Kerem bahis maçlarında oynadığını açık etmek istemez.

Funda Melek'in Alpay'a hamile olduğunu söylemesine sinirlenir. Funda bu çocuğu doğurmak konusunda kararsızdır çünkü Alpay'ın nasıl bir baba olduğu ortadadır.

Ömer Defne'nin defterini bulur ve okumaya başlar. Antikacıları locaya yönlendirenin Kenan olduğunu öğrenen Halil bu durumu nasıl karşılayacaktır? Kenan, Vildan'a ulaşmaya çalışır. Oğlunun derdiyle uğraşan Vildan, Kenan'a nasıl karşılık verecektir? Emre'nin çektiği görüntüler karşısında kerem ne yapacaktır? Gülşad'ı Ömer'in yanında gören Defne durumu nasıl karşılayacaktır?

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM (45. BÖLÜM) FRAGMANI İZLE...

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM ÖZETİ!

Defne Ömer'in hiçbir şeyi hatırlamıyor olması sebebiyle yıkılırken, Ömer de kendi içinde bunun karmaşasını yaşamaktadır…

Suçu üstlenen Halil ve Mirza, Kenan'ın planı sayesinde hapisten çıkabilecek midir?

Kollarında bayılan Funda'yı hastaneye götüren Melek neyi öğrenecektir?

Seyran'ın geçmiş hayatından yankılar yaşayan Mithat, Seyran ve Banu arasında kendini nasıl bir dengede bulacaktır? Mithat Seyran'a yardımcı olması için bir kalfadan bahseder.

Aslı'nın babası kızını götürmek için Antep'e gelir. Babası Aslı'yı bulabilecek midir?

Locada olan tarihi eser mevzusu herkesin dikkatini Halil ve Mirza'ya yöneltmiştir. Kimileri locanın sorumluluğunu kaldıramayacaklarını düşünür. Ancak Seyit Ali ve Cumali ikisinin de arkasındadır. Seyit Ali zorunlu olarak seyahate çıkmak durumunda kalırken dükkanı oğullarına emanet eder.

Melek'in söyledikleriyle şoke olan Alpay eve gidip Funda'ya çıkışır. Aslı'nın gidişiyle kendini kandırılmış hisseden Kerem bahisçilerden yakasını kurtarabilecek midir? Defne Ömer'e ulaşmaya çalışır, onun bu çabaları Ömer'de neye sebep olacaktır?

BENİM ADIM MELEK 44. BÖLÜM İZLE...