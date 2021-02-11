Benim Adım Melek izle! Benim Adım Melek bitiyor mu? Benim Adım Melek 53. bölüm fragmanı izle!

Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin başrollerinde yer aldığı Benim Adım Melek izle! Benim Adım Melek bitiyor mu? Benim Adım Melek 53. bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek son bölüm izle!

Üs Yapım imzalı, ilk bölümü 25 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon'un birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi Benim Adım Melek izle! Benim Adım Melek bitiyor mu? Benim Adım Melek 53. bölüm fragmanı izle!

BENİM ADIM MELEK BİTİYOR MU?

53. bölüm ile ekrana gelecek Benim Adım Melek dizisi bitiyor mu? Final yapacak haberleri ile izleyicilerini üzen Benim Adım Melek dizisi yapımcılarından herhangi bir açıklama gelmedi. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan dizinin ne zaman biteceği henüz belli değil.

BENİM ADIM MELEK İZLE!

BENİM ADIM MELEK HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TRT ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisi Çarşamba akşamları saat 20:00'da yayınlanıyor. 53. bölüm fragmanı ile 17 Şubat tarihinde yayınlanacak.

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI

Nehir Erdoğan : Melek

Kutsi : Halil

Kaan Çakır : Alpay

Şerif Sezer : Nefise

Mustafa Mert Koç : Ömer

Rabia Soytürk : Defne

Ulvi Kahyaoğlu : Kerem

Ece Özdikici : Funda

Hande Kaptan : Kadriye

Muharrem Türkseven : Mahmut

Poyraz Ar : Seyit Ali

Mehmet Çevik : Seyit Ali Karadağ

İsmail Açıl : Adnan