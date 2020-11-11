Benim Adım Melek hangi gün, saat kaçta? Benim Adım Melek son bölümde neler oldu? Benim Adım Melek izle!

İlk bölümü 25 Eylül 2019 tarihinde yayınlanan dizi Benim Adım Melek hangi gün, saat kaçta? Benim Adım Melek son bölümde neler oldu? Benim Adım Melek izle!

Üs Yapım imzalı, ilk bölümü 25 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon'un birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisi Benim Adım Melek hangi gün, saat kaçta? Benim Adım Melek son bölümde neler oldu? Benim Adım Melek izle!

BENİM ADIM MELEK HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

TRT ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisi Çarşamba akşamları saat 20:00'da yayınlanıyor.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kadriye, Seyit Ali'nin Melek ve çocuklarının üzerine tapu vereceğinden şüphelenir. Bu şüpheler Kadriye'yi hangi durumla karşı karşıya bırakacaktır? Alpay'ın ev aldığını öğrenen Funda ona nasıl tepki verecek? Melek, Mahmut ve Mithat birbirlerinden güç almaya çalışır. Abisi ve kardeşi Melek için iyi olan neyse onu yapmaya hazırdır. Aslı Kerem'e parayı geri vermek istese de Funda ona karşı çıkar. Ömer Antep'e döndüğünde giderken verdiği sözün arkasında durmaya kararlıdır. Zümrüt ise Defne'yle Ömer'in ilişkisinin bir an önce bitmesini istemektedir. Defne, Şirhanların tepkileri sebebiyle isteme işine dair kararsızlıklar yaşar. Öte yandan Ömer'in görev yerini öğrenen Defne bu durumu nasıl karşılayacaktır? Melek her koşulda kızının yanında yer alacağını söyler.

BENİM ADIM MELEK İZLE!