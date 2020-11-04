Benim Adım Melek hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Benim Adım Melek final mi yapacak?

TRT ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisi bitiyor mu? Benim Adım Melek hangi gün, saat kaç? Benim Adım Melek final miyapacak? Son bölümde neler oldu?

Üs Yapım imzalı, ilk bölümü 25 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon'un birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisi Benim Adım Melek hangi gün, saat kaç? Benim Adım Melek final mi yapıyor?

BENİM ADIM MELEK HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Benim Adım Melek hikayesi ve oyuncu kadrosu ile sevilen yapımlar arasında.Peki, Benim Adım Melek Çarşamba akşamları saat 20:00'da TRT ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

BENİM ADIM MELEK BİTİYOR MU?

Dizilerin sürekli yayından kalkması sebebiyle Benim Adım Melek dizisinin bitip bitmeyeceği merak konusu. Reyting sonuçlarına göre Benim Adım Melek aynı gün yayınlanan dizilere göre ilk sıralarda üst sıralarda yer almakta.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halil'in hala Melek'i sevdiğini duyan Zümrüt yıkılır. Vildan ile konuşmaya gelip, Cumali'ye yakalanan Kenan zekice bir hamleyle durumu kurtarır. Emre, Kerem ve Aslı'ya bir oyun oynar. Bunun sonucunda iki sevgilinin arası bozulur. Aslı Kerem'le arasını düzeltmeye çalışırken Alpay'ın hangi sırrını ortaya çıkartacaktır? Seyran ile arası gerilen Mithat karısının tüm desteğini arkasına alarak hayallerine giden yolda yürüyebilecek midir? Ömer'in yemin törenine giden Şirhanları bekleyen haber nedir? Seyit Ali kızını kurtarmak için çırpınırken doktorun ilik naklinden bahsettiğini anımsar. Nakil için uygun olup olmadıklarına dair prosedür gerçekleştirilir. Herkes sabırsızlıkla sonuçları beklerken Melek onun için yapılanlardan haberdar olacak mıdır?