Benim Adım Melek hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Benim Adım Melek final mi yapacak?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Benim Adım Melek hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Benim Adım Melek final mi yapacak?

04.11.2020 16:33 | Son Güncelleme: 04.11.2020 16:41
Benim Adım Melek hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Benim Adım Melek final mi yapacak?

TRT ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisi bitiyor mu? Benim Adım Melek hangi gün, saat kaç? Benim Adım Melek final miyapacak? Son bölümde neler oldu?

Üs Yapım imzalı, ilk bölümü 25 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon'un birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisi Benim Adım Melek hangi gün, saat kaç? Benim Adım Melek final mi yapıyor?

BENİM ADIM MELEK HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Benim Adım Melek hikayesi ve oyuncu kadrosu ile sevilen yapımlar arasında.Peki, Benim Adım Melek Çarşamba akşamları saat 20:00'da TRT ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

BENİM ADIM MELEK BİTİYOR MU?

Dizilerin sürekli yayından kalkması sebebiyle Benim Adım Melek dizisinin bitip bitmeyeceği merak konusu. Reyting sonuçlarına göre Benim Adım Melek aynı gün yayınlanan dizilere göre ilk sıralarda üst sıralarda yer almakta.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halil'in hala Melek'i sevdiğini duyan Zümrüt yıkılır. Vildan ile konuşmaya gelip, Cumali'ye yakalanan Kenan zekice bir hamleyle durumu kurtarır. Emre, Kerem ve Aslı'ya bir oyun oynar. Bunun sonucunda iki sevgilinin arası bozulur. Aslı Kerem'le arasını düzeltmeye çalışırken Alpay'ın hangi sırrını ortaya çıkartacaktır? Seyran ile arası gerilen Mithat karısının tüm desteğini arkasına alarak hayallerine giden yolda yürüyebilecek midir? Ömer'in yemin törenine giden Şirhanları bekleyen haber nedir? Seyit Ali kızını kurtarmak için çırpınırken doktorun ilik naklinden bahsettiğini anımsar. Nakil için uygun olup olmadıklarına dair prosedür gerçekleştirilir. Herkes sabırsızlıkla sonuçları beklerken Melek onun için yapılanlardan haberdar olacak mıdır?

İlgili Haberler

Benim Adım Melek 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 37. bölüm izle! Benim Adım Melek konusu nedir, oyuncuları kimler?
Benim Adım Melek 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 37. bölüm izle! Benim Adım Melek konusu nedir, oyuncuları kimler?
Benim Adım Melek dizisi final mi yapıyor? Benim Adım Melek bitecek mi? Dizi neden final yaptı? Son bölüm ne zaman yayınlanır?
Benim Adım Melek dizisi final mi yapıyor? Benim Adım Melek bitecek mi? Dizi neden final yaptı? Son bölüm ne zaman yayınlanır?
Hepsi Benim yarışması ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Hepsi Benim yarışması başvuru ekranı!
Hepsi Benim yarışması ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Hepsi Benim yarışması başvuru ekranı!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ersin Tatar İlham Aliyev Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Irmak Ünal Yıldız Tilbe Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Okan Buruk Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Benim Adım Melek hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Benim Adım Melek final mi yapacak? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 16:53:00. #1.14#
title