Benim Adım Melek Defne gerçek adı nedir, kimdir? Defne Yıldırım karakterini canlandıran Rabia Soytürk kimdir, kaç yaşında ve nereli?

TRT 1'in sevilen dizilerinden olan Benim Adım Melek, konusu kadar oyuncuları ile de dikkat çekiyor. Benim Adım Melek oyuncularından olan Rabia Soytürk hakkında merak edilenleri derledik. Benim Adım Melek Defne karakteri sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Benim Adım Melek Defne Yıldırım kimdir? Rabia Soytürk kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek dizisi, Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor. TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek, konusu kadar oyuncuları ile de dikkat çekmekte ve Benim Adım Melek oyuncuları merak edilmektedir. Peki, Benim Adım Melek Defne gerçek adı ne, kaç yaşında? Benim Adım Melek Defne Yıldırım kimdir? Rabia Soytürk kimdir, kaç yaşında ve nereli?

BENİM ADIM MELEK DEFNE KİMDİR, GERÇEK ADI NEDİR?

Sevilen dizi Benim Adım Melek'te Melek'in kızı rolünde olan Defne Yıldırım'ı Rabia Soytürk canlandırdı.

RABİA SOYTÜRK KİMDİR?

Rabia Soytürk yaşı: 24

Rabia Soytürk doğum tarihi: 11 Mart 1996

Rabia Soytürk nereli: İstanbul

Rabia Soytürk boyu: 1.66 cm

Rabia Soytürk kilosu: 52 kg

Rabia Soytürk burcu: Balık

Benim Adım Melek dizisinde Defne karakterini canlandıran Rabia Soytürk, 11 Mart 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk oyuncu olan Soytürk, Sağlık Koleji'nde Hemşirelik bölümünde okumuştur.

Rabia Soytürk, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Tiyatro ve Oyunculuk alanında eğitim almıştır. İlk olarak başrollerini Haluk Bilginer, Cansu Dere, Hüseyin Avni Danyal, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Necip Memili'nin paylaştığı ve büyük yankı uyandıran Şahsiyet dizisindeki Süveyda karakteriyle oyunculuğunu göstermiş ve tanınmıştır.

Defne Soytürk şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisinde Melek ve Alpay'ın kızı Defne Yıldırım karakterini canlandırmaktadır.