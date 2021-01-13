Benim Adım Melek Alpay kimdir, gerçek adı ne? Melek'e Donör Olan Alpay kimdir? Kaan Çakır kimdir, kaç yaşında, nereli?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizi bu hafta yeni bölümüyle ekranlarda oluyor. Hastalığının tedavisi için donör gereken başrol Melek için, donör bulunacak mı, Melek iyileşecek mi? merak edilirken, Melek'e donör olma ihtimali olan Benim Adım Melek Alpay kimdir, gerçek adı ne? Melek'e Donör Olan Alpay kimdir? merak ediliyor.

Benim Adım Melek dizisi, yeni bölümüyle her Çarşamba TRT1 ekranlarına geliyor. Melek, geçen haftalarda hastalandı ve yoğun bakıma kaldırıldı. Kanser hastası melek için donör gerekiyor. Bu bölüm Alpay meleğe donör olacak mı? Benim Adım Melek Alpay kimdir, gerçek adı ne? Melek'e Donör Olan Alpay kimdir? Kaan Çakır kimdir, kaç yaşında, nereli? Melek iyileşecek mi? gibi sorular araştırılıyor. İşte cevapları!

BENİM ADIM MELEK ALPAY KİM? KAAN ÇAKIR KİMDİR?

Benim Adım Melek dizisinde Alpay karakteri, Melek'in eski kocası ve 3 çocuğunun babasıdır. Dizide kötü bir karakter olan ve Melek ve çocukların başına bela olan, sevilmeyen Alpay karakteri bu bölümde Melek'e donör olacak mı merak ediliyor. Benim Adım Melek dizisinde Alpay karakterini ünlü oyuncu Kaan Çakır canlandırıyor.

Kaan Çakır, Yunanistan Gümilcine'li muhacır bir ailenin ikinci çocuğu olarak 1 Şubat 1977'de İstanbul, Bakırköy'de dünyaya geldi. Yeşilköy Hamdullah Tanrıöven ilköğretim okulunun ardından İstek Vakfı Bilge Kaan Koleji'nde orta ve lise öğrenimini tamamladı. Tiyatroya ilgisi lise yıllarında başlayan oyuncu, okul yıllarında başta Greece müzikali olmak üzere birçok tiyatro oyununda rol aldı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Konservatuvar eğitimi sırasında 1998 yılında Kara Melek dizisinin 3. sezonunda izleyici karşısına çıktı. Yine aynı yıllarda Dormen Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Popcorn isimli oyun ile tiyatro sahnesinde yerini aldı.

1999 yılında üniversiteden mezun oldu ve bu kez Bir İstanbul Masalı ile seyirci karşısındaydı. Yine aynı yıl Zeki Ökten'in yönetmenliğini yaptığı ilk sinema filmi Güle Güle ile beyazperdedeydi. Filmin kadrosunda Zeki Alasya, Yıldız Kenter, Metin Akpınar gibi isimlerle birlikte kamera karşısına geçti. Sinemadaki ilk başrol deneyimi ise "hocam" diye adlettiği yönetmen Mehmet Güreli'nin Gölge filmi oldu. Birçok dizi ve sinema projesinde rol alan oyuncu, Irak'lı ünlü yönetmen Hiner Saleem'in Dar Elbise (Tight Dress)filminde ve yönetmenliğini Görkem Yeltan'ın yaptığı Yemekteydik Ve Karar Verdim filminde de rol aldı. 2015 yılında FOX TV'de ekrana gelen Adı Mutluluk TV dizisinin ardından, oyunculuğa 2016 yılında Bodrum Masalı adlı TV dizisiyle Kanal D ekranlarında devam etmektedir.

Kaan Çakır, Serdar Gözelekli'nin yönetmenliğini yaptığı Muna adlı sinema filmdeki rolüyle 52. Antalya Film Festivalinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü kazanmıştır.