Benim Adım Melek 47. bölüm 2. fragman izle! Benim Adım Melek oyuncuları!

Her çarşamba günü yeni bölümleri ile saat 20.00'de TRT1'de yayınlanan Benim Adım Melek 47. bölüm 2. fragman izle! Benim Adım Melek oyuncuları!

Üs Yapım imzalı, ilk bölümü 25 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon'un birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi Benim Adım Melek 47. bölüm 2. fragman izle! Benim Adım Melek oyuncuları!

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM ÖZETİ

Karadağlar ve Defne, Zümrüt'ün yüzüğü getirmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşarlar… Kadriye Hatice'nin haklı çıktığını söylemektedir. Kerem ve Emre, görüntüleri isteyen hoca karşısında ne yapacaktır? Ömer, Zümrüt'ün sakladığı kayıp olan defterin peşine düşer. Melek, Defne'yi sakinleştirmeye çalışsa da Defne yerinde duramaz haldedir. Yüzüğün atılma sebebi olarak gördüğü Gülşad'la karşılaşan Defne ona hesap sorar. Kenan ve Alpay'ın arası iyice gerilmeye başlamıştır. Kenan, Alpay'ın yaptıkları karşısında nasıl bir karar alır? Nefise aldığı hangi haber karşısında yıkılır? Kerem, Sami'den kurtulduğunu düşünürken, Sami son bir hamle yapar. Bu hamle karşısında Kerem kendisini hiç ummadığı bir durumun içinde bulur. Defne, Ömer'le ilişkilerini yeniden kurduğunu düşünürken hiç beklenmediği bir durumla karşı karşıya kalır. Seyit Ali Antep'e döndüğünde Cumali'ye emanet ettiği, darmadağınık olan durumlar karşısında ne yapacaktır?

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI

Nehir Erdoğan (Melek)

Kutsi (Halil)

Kaan Çakır (Alpay)

Şerif Sezer (Nefise)

Mustafa Mert Koç (Ömer)

Rabia Soytürk (Defne)

Ulvi Kahyaoğlu ( Kerem)

Ece Özdikici (Funda)

Hande Kaptan (Kadriye)

Muharrem Türkseven (Mahmut)

Poyraz Ar (Seyit Ali)

Mehmet Çevik (Seyit Ali Karadağ)

Rami Narin

Zeyno Eracar

Nizam Namidar

Zeynep Özder Birde