Benim Adım Melek 42. bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek son bölüm özeti!

Dram türündeki Benim Adım Melek dizisi Gaziantep'te çekilmektedir. Benim Adım Melek 42. bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek son bölüm özeti!

Üs Yapım imzalı, ilk bölümü 25 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon'un birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi Benim Adım Melek 42. bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek son bölüm özeti!

BENİM ADIM MELEK HANGİ GÜN,, SAAT KAÇTA?

Benim Adım Melek hikayesi ve oyuncu kadrosu ile sevilen yapımlar arasında.Peki, Benim Adım Melek Çarşamba akşamları saat 20:00'da TRT ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM ÖZETİ!

Defne şoktayken onu sakinleştirmeye çalışırlar. Mithat, Seyit Ali'nin borcu ödediğini Seyran'a söyleyince Seyran rahat bir nefes alır. Alpay Aslı'nın Almanya'ya dönmesini isterken Aslı Kerem'e acilen bir çözüm bulması gerektiğini söyler. Kerem Aslı'ya nasıl yardım edecektir? Seyit Ali'yle konuşup Melek'le evlenmek istediğini söyleyen Halil, Melek'le de konuşur. Melek her geçen gün ölüme yaklaştığını düşünürken Halil'e ne cevap verecektir? Seyit Ali ve Cumali bu evlilik isteği karşısında ne yapacak? Seyran'ın çalıştığı eczaneyi devralmak isteyen biri olduğunu öğrenen Mithat karısının hayali ile çaresizlik arasında kalacaktır. Sevdiğinden çaresizce haber bekleyen Defne annesinin hayatına dair neyi öğrenecek? Alpay'in hain planı karşısında Kenan nasıl bir yol izleyecek? Halil ve Mirza nasıl bir durumla karşı karşıya kalacak?

BENİM ADIM MELEK 42. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!