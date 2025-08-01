Benden Bu Kadar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Benden Bu Kadar filmi ne zaman, nerede çekildi?

"Benden Bu Kadar" filmini izlemeyi düşünenler için; filmde anlatılan hikaye, karakterlerin derinliği ve oyuncu kadrosu merak konusu. Sinema tutkunlarının radarına giren bu filmle ilgili en çok sorulan sorular arasında "konusu nedir?", "oyuncular kimlerdir?" ve "filmin özeti ne anlatıyor?" gibi başlıklar yer alıyor. İşte, "Benden Bu Kadar"a dair tüm merak edilenler…

FİLMİN KONUSU

Beş yıllık evlilikleri boyunca aşklarını ilk günkü tazeliğiyle sürdüren Mesut ve Pınar çifti, görünüşte mutlu bir birliktelik yaşarlar. Ancak Pınar'ın ısrarıyla Mesut kendisini bir yarışma programında bulur. Hiçbir şeyden şüphelenmeyen Mesut, aslında kendi sonunu adım adım hazırladığının farkında bile değildir.

Yarışmadan beklediği sonucu alamayan ve oldukça inatçı bir kişiliğe sahip olan Pınar, kararlılığıyla evliliklerini sarsacak bir noktaya kadar sürükler. Çift, kendilerini ansızın bir boşanmanın eşiğinde bulurlar. Ufak bir anlaşmazlığın giderek büyüyen bir krize dönüşmesini, bir inat uğruna mutlu bir evliliğin nasıl çatırdayabileceğini seyirciye etkileyici bir dille aktaran film, bu süreci çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

OYUNCULAR VE KADROSU

Oyuncular : Hande Katipoğlu, İrfan Kangı, Ceyhun Fersoy, Zuhal Yalçın