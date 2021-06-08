BELTUR Burger fiyatları ne kadar? İBB iştiraki BELTUR, hamburger restoranı açtı

İBB'ye bağlı BELTUR, uygun fiyatlı hamburger dükkanı BELTUR Burger'in ilk şubesini Pendik'te açtı. BELTUR Genel Müdürü Cenk Akın, şube sayısını yakın zamanda artırmayı planladıklarını söyledi. Peki, BELTUR Burger fiyatları ne kadar?

Pendik'teki bir BELTUR noktası yenilenerek "BELTUR Burger"e dönüştürüldü. Birçok hamburger çeşidinin yer aldığı BELTUR Burger'de vejetaryenler ve çocuklar için de özel ürünler de bulunuyor.

BELTUR BURGER FİYATLARI

BELTUR Burger fiyatları ile ilgili bir açıklama yapılmadı.



BELTUR Genel Müdürü Cenk Akın, "BELTUR Burger" konseptinin büyük bir emeğin ürünü olduğunu ifade ederek, "Amacımız her zaman güvenle tüketilebilecek ürünleri İstanbullularla buluşturmaya devam etmek" dedi.

BELTUR Burger menüsünde 18 hamburger çeşidi bulunduğunu paylaşan Akın, vejetaryen beslenen misafirler ve çocuklar için de ürünlere yer verdiklerini söyledi.

Yeni konseptlerinin ayrıca hot dog, çıtır brokoli ve salata çeşitleri ve tatlılar gibi 10 çeşit yan ürünü içerdiğini aktaran Akın, "Pendik BELTUR Burger'in çok kısa bir sürede, başta yakın çevre olmak üzere, tüm İstanbul için önemli bir uğrak noktası olacağına inanıyoruz. Bu konsepti çok yakın zamanda başka lokasyonlarda da açmayı planlıyoruz. BELTUR olarak kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla hizmet vermeye devam edeceğiz. Çünkü biz İstanbul'daki herkesin, 16 milyon İstanbullunun BELTUR'uyuz. Mutfağımızda modernle klasik anlayışı harmanlayarak çalışıyoruz. Yakında herkes BELTUR adını daha sık duyacak" ifadelerini kullandı.