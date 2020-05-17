Beli kırılan inek iş makinesi ile kurtarıldı
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Beli kırılan inek iş makinesi ile kurtarıldı

Beli kırılan inek iş makinesi ile kurtarıldı Van'ın Çaldıran ilçesinde merada otlarken düştüğü çayda beli kırılan ineğin imdadına Çaldıran Belediyesi ekipleri yetişti.

Beli kırılan inek iş makinesi ile kurtarıldı
17.05.2020 09:51 | Son Güncelleme: 17.05.2020 09:52

Beli kırılan inek iş makinesi ile kurtarıldı

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde merada otlarken düştüğü çayda beli kırılan ineğin imdadına Çaldıran Belediyesi ekipleri yetişti.

Çaldıran'da bir inek boş merada otlarken çayın içinceki otlardan yemek istediği sıra dengesini kaybederek çaya düşerek beli kırıldı. İnek sahibi kendi imkanları düştüğü çaydan ineği çıkarmayı başaramayınca Çladıran Belediyesi acil WhatsApp hattını arayarak yardım talebinde bulundu. Belediye çalışanları iş araçları ile Sellik mevkinde bulunan çaya giderek ineği çıkarmaya başladılar. Yaklaşık 2 saatlık zorlu mücadelenin ardından halatlardan oluşan fileye sarılı inek belediyeye ait iş makinası ile düştüğü yerden çıkartıldı. Beli kırılan inek, tedavisi yapılmak üzere veterinere götürüldü.

Beli kırılan inek iş makinesi ile kurtarıldı

Kaynak: İHA

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