BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER - Haberler
Belgrad Ormanları, Koronavirüs, İstanbul, DHA, Güncel

BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER

BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER (Havadan görüntülerle)Gülseli KENARLI - Ali AKSOYER - Mertcan ÖZTÜRK / İstanbul, (DHA) - KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 'evde kal" uyarılarını rağmen çok sayıda kişi, Belgrad Ormanı'na akın etti.

20.03.2020 18:01 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:13
BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER

BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER (Havadan görüntülerle)

Gülseli KENARLI - Ali AKSOYER - Mertcan ÖZTÜRK/ İstanbul, (DHA) - KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 'evde kal" uyarılarını rağmen çok sayıda kişi, Belgrad Ormanı'na akın etti. Ormandaki otoparklarının yoğunluğu sık ağaçlara rağmen havadan da rahatlıkla görüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' uyarıları yapılıyor. Günlerdir bir çok kişi bu uyarıları dikkate alarak, virüsün yayılmaması için evinden çıkmıyor. Bir çok iş yeri de evden çalışma düzenine geçmiş durumda. Ancak bazı İstanbullular bugün havanında da güzel olmasını fırsat bilerek Belgrad Ormanı'na akın etti. Ormana araçlarıyla gelenlerin oluşturduğu yoğunluk havadan da görüntülendi.

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU OTOPARKLAR DOLDU

Belgrad Ormanı'nın girişine gelen araçlar kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Araçların bazılarının üzerinde bisikletlerinde olduğu görüldü. İçeri giren araçlar ise piknik alanının etrafında bulunan otoparkları doldurdu. Ormanda gelinlik ve damatlıkla gezen bir çift de dikkat çekti.

GÜVENLİ MESAFEYE UYMADILAR

Çocuklarıyla gezmeye gelenlerin yürüyüş yaptıkları ve sosyal mesafe uyarısına uymadıkları görüldü. Piknik alanında mangal yapanlar da dikkat çekti. Piknik masalarında yanlarında getirdikleri yiyecekleri tüketen ve sohbet edenlerin sosyal mesafeyi de korumadıkları görüldü.

BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi Haberler
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu Haberler
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin Haberler
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti Haberler
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi Haberler
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi
Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi
Dünya Sağlık Örgütü '20 koronavirüs aşısı geliştirildi' deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor!
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor!
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı
Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek
Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek
Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak
Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri İl Müftüsü'nden merak edilen soruya yanıt
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri İl Müftüsü'nden merak edilen soruya yanıt
İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi
İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi
Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti
Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti
Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi
Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi
Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı
Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Kırıkkale'de bir köy muhtarlığı, koronavirüs sebebiyle köye gelen yabancılara karşı afişli önlem aldı
Kırıkkale'de bir köy muhtarlığı, koronavirüs sebebiyle köye gelen yabancılara karşı afişli önlem aldı
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi
Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu
Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ece Erken Cem Yılmaz Hande Soral Hülya Avşar
Spor Metin Oktay Metin Oktay Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Ateş Karar Wuhan
Şu an buradasınız: BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 18:16:54. #1.15#
title