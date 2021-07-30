Belen'de Aile Destek Merkezi kursiyerleri piknik etkinliğinde buluştu
Hatay'ın Belen ilçesinde, Payas Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki Aile Destek Merkezi kursiyerlerine yönelik piknik etkinliği düzenlendi.
Hatay'ın Belen ilçesinde, Payas Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki Aile Destek Merkezi kursiyerlerine yönelik piknik etkinliği düzenlendi.
Müftüler Yaylası'nda gerçekleşen etkinliğe, Payas Kaymakamı Polat Kara'nın eşi Meltem Kara ile proje koordinatörleri, öğretmenler, kursiyerler ve çocuklar katıldı.
Bölgede piknik yapan katılımcılar, gazete ve kitap okuma etkinliğine katıldı, karpuz şenliğiyle de keyifli anlar yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Urman