Belediyede şoför olan Niler Albayrak: Bir dönem cinsel ilişki işçiliği yaptım

06.01.2020 15:33 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:33

Belediyede şoför olarak işe giren Niler Albayrak, daha önce CHP'den milletvekili aday adayı olmuştu. Niler Albayrak bir dönem iş bulamadığı için zorunlu olarak cinsel ilişki işçiliği yaptığını anlattı. İşte söyledikleri:

-1965 İnegöl doğumluyum. 1955 yılında eski Yugoslavya'dan Mareşal Tito'nun zulmünden kaçarak Türkiye'ye gelen Arnavut kökenli bir ailenin çocuğuyum. Hayatın kimliğim nedeniyle oldukça zorlu geçti. Zorunlu cinsel ilişki işçiliği yaptım. Bana bahşedilen başka bir işim yoktu. Çaldığım her kapı yüzüme kapanıyordu. Bu hayatım boyunca devam etti. Uzun yıllar para biriktirerek cinsiyet değiştirme ameliyatı oldum.

Belediye Başkanına durumumu anlattım

-Sosyal medya hesaplarımda, fırsat bulduğum her alanda cinsel ilişki işçisi olmak istemediğimi dile getiriyordum. Çok sesli bağırmaya yardım istemeye başlamıştım. Belediyenin eleman alacağını duydum. Şansımı denemek istedim. Dilekçemi verdim ve beklemeye başladım. Bir fırsatını bulup belediye başkanına durumumu anlattım. Kendisi, 'liyakate bakılacağını' söyledi.

-Eleman alımları başlamıştı ancak sıra bana gelmiyordu. Bir gün ansızın bir telefon geldi ve işe alındığımı öğrendim. Çok mutlu oldum. Eski hayatıma dönmeyecek, normal bir işte çalışıp ekmeğimi alın terimle kazanacaktım. Harika bir şeydi.

-Açıkçası işe alınmayı beklemiyordum çünkü ben bir trans kadındım. Beni işe almak zordu. Ama bir lütuf değildi. Ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydım. Şu an trans kadınlara imkân verilmesi halinde her şeyi başarabileceklerinin göstergesiyim. Kamu kuruluşlarında LGBTİ bireylerinden çalışanlar var. Ancak açık kimlikli bir trans kadın ilk olacak.

-Evet, belki çatlak sesler olacaktır. Karşı çıkanlar da olacaktır. Ancak ben kolay yıkılacak bir karakter değilim. Bu süreç olması gerektiği gibi geçecek ve ben işime odaklanacağım. Bana güvenen başta Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli olmak üzere kimseyi üzmemeye ve utandırmamaya çalışacağım. Süreç harika geçecek buna inanıyorum.

Bugün işbaşı yaptı

-Tabi ki kısmen de olsa bir heyecanlıyım. 36 yıllık ehliyetim ve harika bir şoförlüğüm var. Hiç kazam yok. Kendime güveniyorum. Bizlerin toplumsal işlerde daha çok görünür olması gerekiyor.

-Başkanımız Turan Hançerli verdiği sözleri tutmasıyla meşhur. Belki de beni en iyi anlayacak kişilerden birisi. Zira kendisi de engelinden dolayı benim gibi dezavantajlı. Benim gibi, kolay pes eden biri değil. Hayatın ona gösterdiği zorlukları başarıya çevirmiş bir isim. Sevilen birisi, elinden geldiğince herkese destek olur. Başkanımızın yolu bahtı açık olsun.

BELEDİYE BAŞKANI TURAN HANÇERLİ NE DEDİ?

İşe alımla ilgili açıklama yapan başkan Turan Hançerli ise şunları söyledi:

-"Esasen biz yöneliminden daha çok liyakatiyle ilgiliyiz. Bu işe alımda kendisine bir ayrıcalık katmıyor. Eşitler arasında birinci ilkesiyle hareket ediyoruz. Bizim şoföre ihtiyacımız vardı. Başvuru yaptı, bizler değerlendirdik ve işe aldık. Biz belediye olarak kadın istihdamına çok önem veriyoruz. 2018 verilerine göre, kadın istihdamı yüzde 29 ve bu oran çok az. İhtiyaç olmasına rağmen sadece kadın olduğu için işe alınmayan kadınlar var. Avcılar Belediyesi olarak her daim eşitlik ve adaletten yanayız. Herkesin Anayasa'daki eşitlik ilkesine her zaman olduğundan daha çok ihtiyacımız var. Zorda olanların, ayrımcılık yapılanların yanında olmaya devam edeceğiz. Yaşamsal haklarını savunacağız. Gerçek sorunlara, gerçek çözümler üreteceğiz."

Trans kadın ne demek? : Trans kadın, Transeksüellik ve Transeksüel kadınlar için kullanılan bir terimdir. Kişinin doğumunda cins ataması erkek olarak gerçekleşen ancak kendini kadın olarak tanımlayan kişilere verilen isimdir. Trans kadınlar, heteroseksüel, biseksüel, eşcinsel, aseksüel olabilirler.