Belediye Yeni Hizmet Binası

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir öncülüğünde Şükrü Kanatlı mahallesinde yapılması planlanan Samandağ Belediyesi yen i hizmet binasının sosyal medya ortamında yayınlanan proje animasyonu büyük ilgi gördü. Vatandaşlar tarafından Samandağ'a yakışacak proje olarak yorumlandı.

Farklı mimari özellikleri olan binada vatandaş daha hızlı ve kolay hizmet alabilecek.

1970'li yıllarda yapılan ve bugün hizmet binası olarak kullanılan yapının çok ötesinde geleceğe yönelik, artan nüfusun ve gelişen teknolojinin gereklerine cevap verebilecek bir çalışma hedefleniyor.

Gelecekte de ilçenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir çalışma gerçekleştiriliyor.

Yeni Hizmet Binası, belediyenin artan mekân ihtiyacı sonrasında yeni bir yerde yeni bir anlayışla tasarlandı.

Kamusal işlevi nedeniyle bu yeni binanın gelişmekte olan bir bölgede ve o bölgeyi dönüştürebilecek potansiyelde olması öngörülmüş, ilçe genelinde de ortaya koyduğu 'yeni kavramlar' ile hizmet sunduğu kamuya öncü ve örnek olan anlayışla sürece başlandı.

Uluslararası ölçeğin getirdiği doğal kaynakların akıllıca kullanımı ilkesi çerçevesinde sürdürülebilirlik bilincini kamuya daha kolay aktarabilmek için yeni yapılacak binanın 'yeşil bina' özelliklerini içermesi planlanıyor.

Belediye Bünyesinde Hizmet veren 21 müdürlük odası , Meclis salonu,encümen toplantı salonu,Başkanlık odası ,sığınak,otopark,yemekhane'den oluşacak bina yaklaşık 7 dönüm arazi içinde 3 kat toplam kullanım alanı 9.022 metrekare oluşuyor.