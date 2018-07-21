Belediye Otobüslerine Nano Teknolojik Temizlik

Kocaeli'de kent genelinde hizmet veren 370 otobüsün son teknolojik sistemlerle hijyenik hale getirildiği bildirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, iç ve dış temizlikleri kapsamlı şekilde yapılan otobüslerin son olarak nano teknoloji kullanılarak ilaçlanıp steril hale getirildiği belirtildi.

Gün içerisinde yoğun kullanılan otobüslerdeki mikropların etrafa yayılmadan yok edildiği yer alan açıklama, şu ifadelere yer verildi:

"Büyükşehir Belediyesi konforlu ve doğa dostu ulaşım sağlamak için toplu taşıma araçlarını yenilerken bu araçların vatandaşların gönül rahatlığıyla kullanması için hijyeni de ihmal etmiyor. Bu doğrultuda araçların her gün iç ve dış temizlikleri yapılıyor. Ayrıca periyodik olarak da nano teknoloji kullanılarak yapılan temizliklerle araçlar hijyenik bir şekilde vatandaşların hizmetine sunuluyor. Aracın içinden alınan örnek ile mikrop değerleri bulunuyor. Daha sonra 80 ppm yoğunluğunda nano gümüş ve sakkarit içeren, seyreltilmeden ve içine başka kimyasal karıştırılmadan el tipi elektrikli neburatör cihazı ile sisleme çalışması gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmanın ardından yarım saat sonra tekrar örnekler alınarak mikrop miktarı ölçülüyor."

Açıklamada, çalışmada kullanılan malzemelerin Sağlık Bakanlığı onaylı "Biyodisel Ürün Ruhsatnamesine" sahip olduğu, herhangi bir risk barındırmadığı ve uygulamanın üç ay etkisinin sürdürdüğü kaydedildi.