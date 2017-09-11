Belediye Kaldırım Çalışmalarını Sürdürüyor



Bu kapsamda Abdullahpaşa Mahallesi 252. Sokak ve 253. Sokak'ta belediye ekiplerince başlatılan çalışmalar doğrultusunda yayalara daha rahat ulaşım koşulları sağlanması için kaldırımlar üç boyutlu görsellik sunan modern parke taşlarıyla kaplanıyor.

Mahallelinin yapılan çalışmalardan dolayı çok memnun olduğunu belirten Abdullahpaşa Mahalle Muhtarı Yavuz Köse ise, kaldırım çalışmalarının yanında Ulaşım ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin de mahallede yoğun olarak çalıştığını ve mahalleye yeni yollar ve parklar kazandırılacağını belirtti.

Mahalle sakinlerinin de yapılacak yeni parklar konusunda memnun olduklarının altını çizen Muhtar Köse, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Abdullahpaşa sakinleri olarak bir kez daha teşekkür etti.