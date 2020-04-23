Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi
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Zonguldak, 23 Nisan, Güncel, Haber

Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında belediye hoparlöründen İstiklal Marşı'nın okunduğu Zonguldak'ta vatandaşlar balkonlara akın etti. Ellerinde bayraklarla İstiklal Marşı'na eşlik eden vatandaşlar, ortaya güzel görüntüler çıkardı.

23.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:03
Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi

Zonguldak'ta, evlerinin balkonlarına çıkan çocuklar ve aileleri, belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Zonguldak Belediyesi'nce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında evlerinde olanlar için saat 12.00'de belediye hoparlöründen İstiklal Marşı okunacağı duyuruldu. Mahalleli, çocuklarla balkonlara çıkarak, önce saygı duruşunda bulundu ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Bahçelievler Mahallesi'nde, evlerinin balkonlarına ellerindeki Türk bayraklarıyla çıkanlar, güzel görüntüler oluşturdu.

"KORONAVİRÜS KUTLAMAMIZI ENGELLEYEMEMİŞTİR"

Balkonundan 23 Nisan coşkusuna ortak olan Ahmet Özkan (65), "Büyük Atatürk'ümüzün çocuklarımıza emanet bıraktığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla evlerimizden kutluyoruz. Koronavirüs bizim coşkuyla kutlamamız gereken bayramı engelleyememiştir" dedi.

İşte kentte ortaya çıkan o görüntüler;

Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi

Kaynak: DHA

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