Mersin Büyükşehir Belediyesi "bedava ekmek yasaklandı" dedi, valilikten jet yanıt geldi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtımının yasaklandığını söyledi. Valilik ise ekmek dağıtımının Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığı ile yapılacağını açıkladı.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, valilik ile yapılan görüşmenin ardından, "Belediyelerin ekmek dağıtması yasaklanmıştır" duyurusunu paylaştı. Mersin Valiliği ise hemen ardından yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediyesinin ilgili Genel Sekreteri, Vali Yardımcımızı arayarak konuyu sormuş Vali Yardımcımız da kendilerine ücretsiz ekmek dağıtımının Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla yapılabileceğini ifade etmiştir. Bu anlamda bir engelleme olmayıp ilimizde birlik ve beraberlik içerisinde dağıtımlar gerçekleştirilmektedir" ifadelerine yer verdi.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MER-EK Halk Ekmek Fabrikasınca üretilen ekmekler, geçtiğimiz hafta sonu kentte uygulanan sokağa çıkma yasağında vatandaşların evlerine götürülerek bedava dağıtıldı.

CHP'li belediye bugün de aynı uygulamayı hayata geçirmek üzere çalışma içindeyken, valilikten yetkililer ile bir anlaşmazlık yaşadı.

BAŞKAN SEÇER 'YASAKLANDI' DİYE DUYURDU

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ekmek dağıtımının yasaklandığını duyurdu.

Duyuruda, şu ifadeler kullanıldı: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda sokağa çıkma yasağı sürecinde belediyelerin ekmek dağıtması yasaklanmıştır. Yasağın sürdüğü hafta sonu Halk Ekmek büfelerimizde ekmek fiyatı 50 kuruş olarak belirlemiştir.

"SİZ KARIŞMAYIN' DEMEKTİR"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: Geçtiğimiz hafta sokağa çıkma yasağı sırasında önceden izin almadan, ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz olarak ekmek ulaştırdık. Bu hafta da fırınımız çalışıyor. Ücretsiz ekmek dağıtımı yapacaktık ama valilikler bünyesindeki Vefa Sosyal Destek gruplarınca dağıtılacağını duyurdular. Bu şu demektir. Ekmek dağıtılacaksa biz dağıtırız. Siz karışmayın.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI: BİR ENGELLEME OLMADI

Öte yandan Mersin Valiliği'nden akşam saatlerinde konu ile ilgiyi açıklama yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kamuoyuna yapılan "İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtımı yasaklanmıştır" şeklindeki açıklamalar ve sosyal medyada yapılan haberlere işaret edilen açıklamada şöyle denildi:İlimizde başta ekmek dağıtımı olmak üzere vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları valiliğimiz koordinasyonunda, kaymakamlarımızın başkanlığında yerel yönetimler Fırıncılar Odası ve muhtarların katıldığı toplantıda birlikte karar alınarak organize edilmiştir. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi bilgilendirilmiş ilçelerimizde kaymakamlarımız başkanlığında toplanan koordinasyon toplantılarına Büyükşehir Halk Ekmek'ten ilgililer katılmış ve ekmek dağıtımı konusunda ayrı ve özel bir talepleri olmamıştır. Büyükşehir Belediyesinin ilgili Genel Sekreteri, Vali Yardımcımızı arayarak konuyu sormuş Vali Yardımcımız da kendilerine ücretsiz ekmek dağıtımının Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla yapılabileceğini ifade etmiştir. Bu anlamda bir engelleme olmayıp ilimizde birlik ve beraberlik içerisinde dağıtımlar gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda üzüntümüz şudur ki her meseleyi siyasallaştırmak ve bir siyasi çıkar elde etmek bugünün tavrı olmamalıdır.