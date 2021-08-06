Belediye başkanının ağabeyi ve yengesini darp eden 5 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belediye başkanının ağabeyi ve yengesini darp eden 5 kişi tutuklandı

Belediye başkanının ağabeyi ve yengesini darp eden 5 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Karaman Belde Belediye Başkanı Servet Üstün'ün ağabeyini ve yengesinin evine girip uyurken darp eden 5 kişi tutuklandı.

Zonguldak'ın Karaman Belde Belediye Başkanı Servet Üstün'ün ağabeyini ve yengesinin evine girip uyurken darp eden 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabaha karşı Karaman beldesi Kadı Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre hırsızlık şüphelileri AK Parti'li Karaman Belediye Başkanı Servet Üstün'ün ağabeyinin evine girdi. Burada eşyaları da dağıtan şüpheliler uyudukları sırada Hüsamettin Üstün ve eşi Yadigar Üstün'ü ağır yaralayarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler şüphelileri kovalamaca sonucu kıskıvrak yakaladı. Birçok suçtan sabıkası olduğu iddia edilen Umut S. (44), oğlu G.S. (18), N.T. (16), Mertcan B., Onur A. geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkan zanlılar nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. - ZONGULDAK

Belediye başkanının ağabeyi ve yengesini darp eden 5 kişi tutuklandı
Belediye başkanının ağabeyi ve yengesini darp eden 5 kişi tutuklandı
Belediye başkanının ağabeyi ve yengesini darp eden 5 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uyuşturucu parası yüzünden kavga ettiği oğlunu tüfekle vurdu! Öfkeli baba, her yerde aranıyor
Uyuşturucu parası yüzünden kavga ettiği oğlunu tüfekle vurdu! Öfkeli baba, her yerde aranıyor
Gece yarısı eve girip belediye başkanının ağabeyi ve yengesine saldırdılar
Gece yarısı eve girip belediye başkanının ağabeyi ve yengesine saldırdılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Muslera Aytaç Kara Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Belediye başkanının ağabeyi ve yengesini darp eden 5 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 22:33:02. #1.16#

title