Belediye başkanının ağabeyi ve yengesini darp eden 4 şüpheli adliyede
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Belediye başkanının ağabeyi ve yengesini darp eden 4 şüpheli adliyede

Belediye başkanının ağabeyi ve yengesini darp eden 4 şüpheli adliyede
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Karaman Belde Belediye Başkanı Servet Üstün'ün ağabeyini ve yengesinin evine girip uyurken darp eden 4 hırsızlık şüphesi adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ın Karaman Belde Belediye Başkanı Servet Üstün'ün ağabeyini ve yengesinin evine girip uyurken darp eden 4 hırsızlık şüphesi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün sabaha karşı Karaman beldesi Kadı Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre hırsızlık şüphelileri AK Partili Karaman Belediye Başkanı Servet Üstün'ün ağabeyinin evine girdi. Burada eşyaları da dağıtan şüpheliler uyudukları sırada Hüsamettin Üstün ve eşi Yadigar Üstün'ü ağır yaralayarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler şüphelileri kovalamaca sonucu kıskıvrak yakaladı. Birçok suçtan sabıkası olduğu iddia edilen Umut S. (44), oğlu G.S. (18), N.T. (16) ve bir şüpheli daha olmak üzeri toplam 4 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavileri süren Hüsamettin Üstün'ün 24 saatlik kritik süreci atlattığını İHA muhabirine anlatan Başkan Servet Üstün şöyle dedi:

"Ağabeyimin bilinci açık. Düne kadar daha iyi. 24 saatlik kritik süreci atlattı. Bizi ve çevresini tanıyabiliyor. Bizimle konuşabiliyor. Yengemin de durumu iyi. Şüpheliler eve giriyor; ağabeyim ve yengemi uyudukları sırada darp ediyorlar. Savcılık konuyu soruşturuyor."

Dört şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Belediye başkanının ağabeyi ve yengesini darp eden 4 şüpheli adliyede
Belediye başkanının ağabeyi ve yengesini darp eden 4 şüpheli adliyede
Belediye başkanının ağabeyi ve yengesini darp eden 4 şüpheli adliyede
Belediye başkanının ağabeyi ve yengesini darp eden 4 şüpheli adliyede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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