Belediye başkanı ve 1 kişinin yaralandığı kazada, sürücü öldü
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Belediye başkanı ve 1 kişinin yaralandığı kazada, sürücü öldü

22.01.2021 20:11 | Son Güncelleme: 22.01.2021 20:15
Belediye başkanı ve 1 kişinin yaralandığı kazada, sürücü öldü

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, sürücü Gümüşgöze Belde Belediye Başkanı Hasan Aksel yaralandı.

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, sürücü Gümüşgöze Belde Belediye Başkanı Hasan Aksel yaralandı. Kazada diğer otomobilde bulunan Gülay Mutlu hayatını kaybetti, sürücü Samet Mutlu ise yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Kelkit ilçesinde meydana geldi. Gümüşgöze Belde Belediye Başkanı Hasan Aksel'in kullandığı 29 AAG 446 resmi plakalı makam otomobili, karşı yönden gelen Samet Mutlu yönetimindeki 29 AAF 553 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Başkan Aksel ile diğer otomobilin sürücüsü ve yanındaki Gülay Mutlu yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gülay Mutlu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Samet Mutlu ise ilk tedavisinin ardından Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Gümüşgöze Belde Belediye Başkanı Aksel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Belediye başkanı ve 1 kişinin yaralandığı kazada, sürücü öldü
Belediye başkanı ve 1 kişinin yaralandığı kazada, sürücü öldü
Belediye başkanı ve 1 kişinin yaralandığı kazada, sürücü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur AYDIN

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