Belediye Başkanı Saklı, kadın çalışanlara karanfil ve gül dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Belediye Başkanı Saklı, kadın çalışanlara karanfil ve gül dağıtıldı

08.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:48
Belediye Başkanı Saklı, kadın çalışanlara karanfil ve gül dağıtıldı

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlara gül ve karanfil dağıttı.

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlara gül ve karanfil dağıttı.

Saklı ve beraberindeki personeller, hastane ve aile sağlık merkezlerini ziyaret ederek kadın çalışanlar ve hasta yakınlarının gününü kutladı.

Kadınara gül ve karanfil dağıtan Saklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada nüfusunun yarısının kadınlardan oluştuğunu belirterek, salgın sürecinde fedakarca çalışan kadın sağlıkçıların gününü kutladıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ümit Özdağ Cahit Özkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Hakan Yılmaz Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Mustafa Er Arda Turan Caner Erkin Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Belediye Başkanı Saklı, kadın çalışanlara karanfil ve gül dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 16:50:53. #1.14#
title