Belediye Başkanı Öztürk'ten TOKİ inşaatına ziyaret
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Belediye Başkanı Öztürk'ten TOKİ inşaatına ziyaret

10.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:06
Belediye Başkanı Öztürk'ten TOKİ inşaatına ziyaret

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı devam eden inşaatı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı devam eden inşaatı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Öztürk, burada yaptığı konuşmada, konutların vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vatandaşların talebi üzerine arsa sorununu çözüme kavuşturduktan sonra ikinci etap konutları da gerçekleştirmek istediklerini belirten Öztürk, "Yaklaşık olarak 10 ay gibi kısa sürede yapımı tamamlanmakta olan inşaat alanındayız. İnşallah yaklaşık 2 ay sonra hak sahibi vatandaşlarımız çok rahat dairelerine taşınma imkanına kavuşacaklar. Bu vesile ile tamamlanan konutlar vatandaşlarımıza hayırlı olsun. İnşallah Taşova'nın yıllardır konuştuğu ve beklediği TOKİ meselesi de tamamlanmış olacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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