Belediye Başkanı Ömeroğlu korona virüse yakalandı
15.12.2020 12:40 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:45
Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran Belde Belediye Başkanı Abdurrahman Ömeroğlu, korona virüse yakalandı.
Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran Belde Belediye Başkanı Abdurrahman Ömeroğlu, korona virüse yakalandı.
Yaptırdığı korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını söyleyen Ömeroğlu, tedavi sürecinin başladığını ifade etti. Başkan Abdurrahman Ömeroğlu, "Sağlık durumum şu an iyi, ilgi gösteren herkese teşekkür ederim. Sağlığınız için önlemlere mutlaka dikkat edin" diye konuştu. - MUŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı