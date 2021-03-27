Belediye Başkanı Ekicioğlu, semt pazarı ve esnafların kandilini kutladı
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Belediye Başkanı Ekicioğlu, semt pazarı ve esnafların kandilini kutladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Belediye Başkanı Ekicioğlu, semt pazarı ve esnafların kandilini kutladı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, semt pazarı ve esnafları gezerek Berat Kandili kutlaması yaptı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, semt pazarı ve esnafları gezerek Berat Kandili kutlaması yaptı.

CHP Milletvekili Metin İlhan'ın da eşlik ettiği gezilerde Başkan Selehattin Ekicioğlu, esnafın yaşadığı sıkıntıları dinleyerek çözüm önerileri üzerine istişare yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşımlarda bulunan Ekicioğlu, "Aşıkpaşa Semt Pazarı'nda esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın Berat Kandili'ni tebrik ederek içinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında pazarcı esnafımızın ve vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntılar ve belediyemiz'in yapmış olduğu çalışmalar hakkında sohbet ettik. Bize göstermiş oldukları yakın ilgi ve desteklerinden dolayı bütün hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - KIRŞEHİR

Belediye Başkanı Ekicioğlu, semt pazarı ve esnafların kandilini kutladı
Belediye Başkanı Ekicioğlu, semt pazarı ve esnafların kandilini kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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