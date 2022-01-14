Belediye Başkanı Acar, yalnız yaşayan Sırma teyzeye prefabrik ev yaptırdı

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yalnız yaşayan 80 yaşındaki Sırma Kılıç'ın eski evinin yanına prefabrik ev yaptırarak teslim etti.

Üçbaş Mahallesi'nde eski evinde yalnız yaşayan Acar, ziyareti sırasında Belediye Başkanı Acar'dan ev talep etti.

Sırma teyzenin isteğini geri çevirmeyen Acar, yaşlı kadının evinin yanına prefabrik ev yaptırdı.

Evi teslim alan Sırma teyze büyük sevinç yaşadı.

Ev tesliminin ardından Acar'ı telefonla görüntülü arayan yaşlı kadın, "Çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun." dedi.

Acar da başka bir isteği olup olmadığını sorduğu Sırma teyzeye, her zaman yanında olacağını ifade etti.